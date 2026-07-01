Эксперт Борисов рассказал о преимуществах сотрудничества на уровне регионов

Первый форум регионов Беларуси и Китая подтверждает важность расширения международных отношений через прямой диалог. Свое мнение об этом выразил завлабораторией Центра "Россия - Центральная Азия" Новосибирского госуниверситета экономики и управления (Россия) Денис Борисов.

Денис Борисов:

"Сотрудничество на уровне регионов - мы это называем мезодипломатией или дипломатией среднего уровня - это такая тенденция, которая в последние десятилетия точно набирает обороты. И речь идет о том, что современные международные отношения, конечно же, значительно расширились по своей архитектуре и составу участников".

"И сегодня мы говорим, что как раз у региональных властей есть все возможности, чтобы выстраивать эти средние связи. И это нормальное движение, это как раз расширяет межгосударственное сотрудничество, делает его более устойчивым, - подчеркнул он. - И, кстати, именно сотрудничество на уровне регионов менее подвержено крупным геополитическим вызовам, здесь меньше политики и больше прагматизма, в хорошем смысле слова, хозяйственных связей и связей между, жителями отдельных городов, представителями отдельных компаний".

Фото: Sputnik.by