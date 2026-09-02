Эксперт Ионов: Развиваться как единый механизм - главный принцип ШОС

ШОС выстраивает сотрудничество так, чтобы выгоду получали все. А механизмы обеспечения безопасности и устойчивой экономики, которые она внедряет, гарантируют странам-участницам стабильное развитие.

Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России:

"Я бы сказал, что в нашем современном мире Шанхайская организация сотрудничества - это организация с опытом и историей. И самое главное, что Шанхайская организация сотрудничества - это стратегия на будущее столетие. Закладываются очень серьезные экономические механизмы, механизмы региональной и энергетической безопасности. Страны, которые входят в организацию ШОС, внедряют новые элементы в свою экономику, в свою систему национальной безопасности именно по региональному принципу. Мы развиваемся как единый орган, как единый механизм для того, чтобы в дальнейшем получать понятный профит от взаимодействия друг с другом".