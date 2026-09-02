Эксперт Шафир о реакции СМИ на саммит ШОС: Запад не хочет замечать смену центров влияния в мире

Саммит ШОС стал объектом пристального внимания западных СМИ. Эксперты связывают такую реакцию с тем, что они упорно не хотят признавать смещение центров влияния в мире.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Какие-то СМИ типа Washington Post делали акцент на том, что это чуть ли не военное противостояние с Соединенными Штатами, что, по сути дела, тоже не очень умный тезис, потому что, во-первых, ШОС не является военной организацией. У него нет никакого аппарата, координирующего военные действия. А во-вторых, например, в ШОС состоит Индия, которая в мае этого же года проводила встречу глав государств QUAD - это США, Австралия, Индия. То есть что получается? Индия сама с собой собирается? Это достаточно примитивно и неумно. Чем это вызвано? Это вызвано только одним - западные СМИ действительно до сих пор никак не могут понять, что современный мир изменился. Он изменился не только с точки зрения военных, политических и экономических блоков, а с точки зрения того, что однополярного и даже двухполярного мира на данный момент не существует".