Эксперт Шаповалов: Союзная интеграция Беларуси и РФ - гарантия защиты от любых форм давления

В условиях внешнего давления Беларусь и Россия продолжают укреплять взаимодействие сразу по нескольким направлениям - от экономики и культуры до военной безопасности. За последние годы союзная интеграция получила новые механизмы защиты общих интересов и противодействия внешним вызовам.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Россия и Беларусь в условиях внешнего давления консолидировались, сплотились и выработали эффективные механизмы противодействия. Те меры, которые предпринимаются по широкому спектру вопросов - начиная от культуры и экономики и заканчивая вопросами военной безопасности, - свидетельствуют о том, что наши страны готовы к любым внешним формам давления и эффективно способны противостоять данным формам. Союз России и Беларуси, который в настоящее время развивается, постоянно совершенствуется, и военная составляющая союза - это эффективная гарантия от любых форм давления на наши страны".