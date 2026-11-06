Эксперт Стариков: Минск зарекомендовал себя как международный медиатор в сфере безопасности

Безопасность сегодня - безусловный приоритет. Старые институты от ООН до ОБСЕ переживают глубокий упадок, а вызовы только растут.

В этих условиях все острее звучит запрос на широкий и откровенный диалог, и именно Минск все активнее берет на себя роль международного медиатора.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

"Вопрос безопасности приоритетен - это очевидно для каждого. Есть новые вызовы, новая реальность, полная дезинтеграция таких старых институтов безопасности, как ООН, Парламентская Ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и так далее. То есть вся эта архитектура сломалась, она не работает. Вызовы только растут, растет хаотизация, поэтому в условиях напряженности сегодняшнего дня, полной деградации старых институтов кричит о себе необходимость более плотно дискутировать эти вопросы, более широким составом. Тут Минск берет на себя инициативу не первый год - форум проходит уже неоднократно. Он зарекомендовал себя. В целом Минск занял освободившуюся нишу международного медиатора, переговорной площадки, места встречи и реализует весьма успешно эту функцию".