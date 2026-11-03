Эксперт Усубалиев: Кыргызстан заинтересован в новом понимании евразийской безопасности

На полях IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске декан факультета Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, кандидат исторических наук Эсен Усубалиев рассказал о том, с какими смыслами приехал Кыргызстан, почему процессы в Восточной Европе важны для Центральной Азии и чего не хватает Шанхайской организации сотрудничества.

Кыргызстан в гуще евразийских процессов

По словам Эсена Усубалиева, Кыргызстан, являясь неотъемлемой частью Евразии, заинтересован в новых смыслах и новом понимании евразийской безопасности.

Беларусь сегодня играет одну из ключевых ролей как площадка для обсуждения этих вопросов, и для Кыргызстана очень важно держать руку на пульсе событий.

"Мы обязаны быть здесь, и мы готовы к более активному обмену мнениями с экспертным сообществом", - подчеркнул кандидат исторических наук.

Он отметил, что Кыргызстан хотел бы услышать мнение официальных белорусских лиц о тенденциях, которые будут определять процессы в области безопасности евразийского пространства в 2026-2027 годах.

Принцип неделимости безопасности

Отвечая на вопрос о том, как в Кыргызстане относятся к конфликту в Украине, протестам в Европе и противостоянию в Польше, Усубалиев напомнил об одной из особенностей евразийской безопасности - принципе равенства и неделимости.

"Нельзя обеспечивать безопасность какой-то другой стороны за счет третьей стороны. Поэтому то, что происходит в Восточной Европе, непосредственно касается нас. Потому что она затрагивает и экономические процессы на всем большом пространстве", - пояснил он.

По его словам, для Кыргызстана и Центральной Азии важно, как Беларусь будет позиционировать себя в этих процессах, поскольку экономические связи с каждым годом усиливаются. "Ваша пищевая промышленность, машиностроение и прочие - это ваши козыри. И мы без них уже себя не мыслим", - сказал эксперт.

Он добавил, что стабильность процессов, в том числе на границе и в области безопасности, представляет особую важность для Центральной Азии и стран евразийского экономического сообщества.

ШОС: нужно придать организации конкретику

Говоря о Шанхайской организации сотрудничества, эксперт отметил, что выступление Президента Беларуси на саммите "вдохнуло жизни" в нарратив организации. Прозвучали предложения сделать более конкретные действия со стороны государств-членов ШОС.

По его словам, ШОС позиционирует себя как организация, не направленная против третьих сил, но из-за этого, например, ситуация в Иране никак не помогла ШОС в решении кризиса.

"Понятно мнение Беларуси на этот счет, что мы ничего не решаем, мы ничего не помогаем. Но мы регулярно встречаемся и обсуждаем. Безусловно, необходимо придать этой организации какой-то конкретики", - подчеркнул Усубалиев.

Он признал, что не все государства могут действовать одинаково эффективно, а внутри организации есть страны с противоречиями - Китай и Индия, Пакистан и Индия. "Это сложное пространство для дипломатии. Но главный ключевой момент ШОС в том, что все могут регулярно собираться и обсуждать ключевые вопросы лично", - резюмировал Эсен Усубалиев.