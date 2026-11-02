Эксперты обсудили повестку Международной конференции по евразийской безопасности

Краткий пересказ от ИИ

3 ноября стартует Минская международная конференция по евразийской безопасности. Площадка стала регулярной трибуной для обсуждения насущных вопросов региональной и глобальной стабильности.

В Беларусь прибывают около 600 представителей из 50 стран

Минск готов к проведению масштабного диалога - о значении предстоящего мероприятия ярче всего говорит география его участников. В Беларусь прибывают около 600 представителей из 50 стран: политики, дипломаты, эксперты и руководители крупнейших региональных организаций.

Официальное открытие конференции состоится 3 ноября, но первые мнения и заявления звучат уже сегодня. Белорусский институт стратегических исследований собрал делегатов из 11 государств. Аналитики из Китая, Индии, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Камбоджи и Лаоса вместе с белорусскими коллегами обсудили контуры будущей архитектуры безопасности и ключевые вопросы сотрудничества экспертных центров.

Виталий Стаховский, замдиректора Белорусского института стратегических исследований: "Сегодня, накануне Минской международной конференции по евразийской безопасности, мы с коллегами из России, Индии и Китая планируем обсудить широкий спектр вопросов. В первую очередь речь пойдет о методологии обеспечения управленческой деятельности, а также об опыте использования больших данных при работе с искусственным интеллектом".

Валентина Комлева, замдиректора Национального исследовательского института развития коммуникаций (Россия): "На мой взгляд, один из самых актуальных вопросов сегодня связан с информационной безопасностью и обеспечением цифрового суверенитета наших стран. Важно понять, от чего он зависит и как совместными усилиями его защищать. Это первое направление. Второе, не менее важное направление - это секция, посвященная интеграционным процессам. Дело в том, что дружественные России государства сейчас получают множество предложений от различных союзов, и в Большой Евразии количество таких интеграционных объединений стремительно растет".

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик (Россия): "В любом случае диалог необходим. Вопрос, готовы ли к этому диалогу западные элиты, мы видим достаточно разноречивую информацию, но те эксперты, представляющие западные страны, которые здесь будут завтра и еще продолжат работу, это все-таки шанс на то, что мы услышим друг друга. Ну и, конечно же, нынешняя конференция подтверждения статуса Минска как важнейшей площадки, где Восток и Запад могут искать варианты сближения".

Участники обсудят ключевой документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке

Эти тезисы станут главными на самой конференции. Уже 3-4 ноября участники детально обсудят ключевой документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Напомним, что с этой инициативой выступила Беларусь.

Цель инициативы - закрепить принципы межгосударственного взаимодействия для обеспечения безопасности во всем регионе. Разумеется, это далеко не единственный вопрос: повестка обещает быть максимально плотной.



На профильных сессиях поднимут самые острые вызовы современности: кибербезопасность, продовольственную стабильность, внедрение искусственного интеллекта - словом, все то, что сегодня вызывает наибольшее беспокойство. В этом контексте Минск традиционно выступает нейтральной и открытой площадкой для тех, кто действительно готов слушать друг друга и выстраивать равноправное сотрудничество.