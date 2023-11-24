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Эксперты активно обсуждают саммит ОДКБ, который прошел в Минске
Ядерное оружие в Беларуси - это гарант безопасности в нашем регионе. Фраза Александра Лукашенко на саммите ОДКБ в Минске вновь напомнила и медиа, и экспертам о том, насколько важна роль белорусского государства в общей концепции безопасности организации.
Диалог во Дворце Независимости, который состоялся накануне среди лидеров блока, это откровенная, важная попытка на фундаменте того, что есть, надстроить еще больше этажей сотрудничества.
"Военный бюджет, например, Польши растет как на дрожжах, и в следующем году обещает достигнуть 4% от ВВП. Интересно, как это соотносится с их постоянными декларациями об оборонительном характере Альянса? Или с названием анонсированных крупнейших со времен холодной войны учений НАТО. Это никак не соотносится", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами наблюдаем давно. С того момента, как в 96 году прошлого века вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось - расширением НАТО на Восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Беларуси. Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы. Причем по замыслу учений Беларусь даже не была вовлечена в конфликт", - отметил Президент.
Можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларах, вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО.Можно много говорить о незаконных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларах, вброшенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО.
Тема, которую облюбовали западные СМИ, - отсутствие Армении. Демарш Никола Пашиняна, по мнению аналитиков, выглядит ситуативным. Ереван и сам неоднократно заявлял, что выходить из ОДКБ не планирует. А такой внутренний спор даже на пользу: организация - живой организм, который проходит через различные стадии "взросления". И стоит без лишней скромности сказать, что год председательства Беларуси в ОДКБ позволил блоку нарастить и мышцы, и геополитические извилины.
Сегодня ОДКБ чрезвычайно важный региональный военно-политический союз. Это организованная структура СНГ, и она набирает силу. Она себя показала как важная миротворческая сила, особенно после событий в Казахстане. Сегодня, конечно, нужная мощнейшая координация, особенно среди центральноазиатских государств, куда США хотели бы не только проникнуть, но и вбить клин между этими государствами и Российской Федерацией.
Факт
По итогам саммита лидеры стран ОДКБ подписали 15 документов.
Среди бумаг есть и декларация Совета коллективной безопасности. У Объединенного штаба организации появился новый начальник - генерал-полковник Андрей Сердюков. Словом, военно-политический блок взял курс на интенсивный путь развития, когда качество сотрудничества гораздо важнее количества стран и подписанных "соглашений доброй воли".
Напомним, что с 1 января 2024 года статус председателя ОДКБ переходит от Беларуси к Казахстану.
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