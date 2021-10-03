Эксперты о том, почему Запад так боится правды и что CNN вырезала из эфира в интервью А. Лукашенко

Давайте и начнем с того самого интервью Александра Лукашенко, хотя в последние несколько дней эта тема - топ во всех новостных и аналитических лентах. CNN страшно хотел получить это интервью. Мэттью Чанс, британец, работающий на этот телеканал в Москве, просто рвал и метал в последние месяцы, чтобы поговорить с Президентом Беларуси. О чем говорить, если даже почему-то я получил от него десятки звонков и сообщений по этому поводу. Казалось, человек хочет взять интервью своей жизни, а Америка, наконец-то, пожелала узнать правду о Беларуси или хотя бы белорусскую версию о событиях в нашей стране. Но нам показалось. Мэттью, ты и вправду все это делал ради этих вопросов, если их можно назвать вопросами? Удивительно, но журналист такого серьезного СМИ, как выяснилось, черпает информацию в самых откровенных информационных помойках. Еще более прекрасным в этой истории является то, что Мэттью Чанс был просто размазан ботами нашей невероятной маргинальной оппозиции за то, что взял интервью. Т.е. за сам факт, за осуществление своей профессиональной деятельности. Почувствуй Мэттью, что такое свобода слова "новой Беларуси".

Телеверсию интервью Президента А. Г. Лукашенко американской компании CNN смотрите

Американо-британский репортер сыпал обвинениями, к всеобщему ужасу озвучил набор давно опровергнутых фейков, выдал кучу заезженных штампов и был, по общему мнению, бит Президентом Беларуси. Причем в довольно интеллигентной форме. При этом сам Мэттью отчего-то страшно нервничал. Президент Чансу шансов не оставил. Назначенный парламентер не продержался и часа. Неужели покажут все, подумали мы после интервью, и как в воду глядели. Собранный на коленке материал выглядел, скорее, как проморолик, напичканный штампами про диктатуру и режим. Это все, что увидел американский телезритель, и это несмотря на обещания, хотя мы знаем цену обещаниям американцев.













Полную версию CNN разместил в интернете не на главной странице, где была та самая бета-версия, а где-то в запылившихся вкладках сайта. С ответами на русском языке и текстовым переводом. Гениально! Будет ли искушенный американский зритель это искать? Конечно же, нет. По этому поводу пользователи уже написали CNN все, что думают. И тут сразу вспомнился Дональд Трамп со своим диагнозом CNN. Напомним, что он канал называл фейкометами.

В ходе интервью Президент ответил почти на 2 с половиной десятка вопросов: ситуация внутри Беларуси, взаимоотношения с Европой и США. Не обошлось и без дежурных прав человека, соблюдением которых в других странах так пекутся США. А что же у себя? Об этом говорить Мэттью Чанс не очень хотел. Вернее, очень не хотел, но ему Александр Лукашенко кое о чем напомнил. Из последнего - бомбардировка мирных афганцев и ужасная гибель от рук американских военных 12 афганских детей.

Кто же такое в США покажет, да еще и из уст Президента Беларуси. Убедительный и спокойный, с аргументами и фактами на руках Лукашенко просто не мог появиться в демократическом американском эфире.

К своей беде Чанс спросил и про мигрантов, которых якобы, по мнению Польши, правда, Беларусь выталкивает через границу. Дальше Чанс не удержался и выпалил один из самых грандиозных фейков последних дней - мол, наши пограничники пичкают мигрантов наркотиками. Только представьте, там сотни детей и женщин, беременные, Чанса этот факт не заставил начать думать.

Чуть позже журналист еще скажет, что "ловлю Вас на слове", мол, хотим съездить на границу. Ловить Александра Лукашенко на слове - себе дороже. На месте Чанса мы бы отключили телефон, иначе на границу придется ехать и тогда его точно выгонят из CNN. За то, что придется показать. По крайней мере в Польшу и Литву Чанса больше не пустят.

Журналист, кстати, наверно, и не в курсе, что существуют десятки видеодоказательств издевательств поляками и литовцами над мигрантами. Не возмутился он и молчанием правозащитников по этому поводу.













Зато претензии правозащитников в связи с событиями августа прошлого года в Беларуси вспомнил. Пришлось молча слушать про приключения с фальсификацией видео любимыми правозащитниками США - "Белыми касками".

Спрашивал и про самолет Ryanair Мэттью Чанс, но был послан по адресу, где штаб-квартира ИКАО и где, наверняка, лежат записи переговоров пилотов с аэропортом Вильнюса. В общем, все интервью вы уже наверняка посмотрели в интернете и в эфире нашего телеканала. Прямо сейчас мы его обсудим с гостями нашей студии.

С нами сегодня аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев и по скайпу к нам присоединился журналист Константин Придыбайло.











