Эксперты обсуждают итоги двухдневного форума "Минский диалог"

Международная конференция в рамках платформы "Минский диалог" подошла к концу. Итоги двухдневного разговора широко обсуждают и общественность, и эксперты из разных стран. Сильной и эмоциональной получилась и речь нашего Президента. Особенно в отношении ситуации в соседней Украине, где уже шестой год идет война. Причем конфликт переходит в стадию замороженного, а решения нет до сих пор. Да и в целом (это подтверждает растущий интерес к такой дискуссии) обстановка в мире далека от спокойной. В ключевых тезисах конференции разбирался наш политический обозреватель Алексей Волков . "Европейская безопасность: отойти от края пропасти". Человеку, малопосвященному в работу политического барометра Европы, такое название конференции может показаться излишне пафосным. Да, говорить люди научились еще 50 тысяч лет назад, а вот разговаривать и сейчас получается не всегда. Оттого и атмосферное давление на континенте повышается.





Аргентинский прозаик и поэт Хорхе Луис Борхес писал, что у человечества есть только четыре истории, которые идут циклом, и одна из них о поиске. И последние пять лет этот цикл про восточную Украину. "Нет капитуляции" и "Зелю - геть" - такие лозунги используют противники формулы Штайнмайера и Зеленского, националисты и бывшие руководители страны, кажется, против самого факта разрешения конфликта. Хотя Штайнмайер просто предложил ввести закон об особом статусе Донбасса - ядро минских соглашений.



Но как и с Донбассом, определить тонкую красную линию войны и мира в мире все тяжелее. Минск не предлагает точные рецепты и не навязывается как площадка для миротворчества. Нужно просто поговорить и прийти к тому, что интересы - это нужно, хорошо и важно, но война не только все спишет - уничтожит. Достаточно заглянуть в историю.