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Эксперты обсуждают переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи

Переговоры лидеров - это всегда повод для журналистов и экспертов разбирать каждый жест и слово. Тем более что в Сочи речь шла о действительно важных вещах, от которых зависит и будущее отношений Минска и Москвы (видео).

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