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Эксперты обсуждают переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи
Беларусь и Россия в очередной раз подтвердили союзнический характер отношений. И это, пожалуй, один из основных итогов прошедших накануне в Сочи переговоров лидеров двух стран.
Несмотря на то что разговор был максимально закрытый - а именно так назвали в прессе формат общения двух президентов - четырехчасовой диалог обозначил несколько четких направлений. По ним Беларусь и Россия продолжат выстраивать стратегическое сотрудничество - от экономики до обороны. Об этом говорят самые разные источники. Встреча стала предметом оживленного обсуждения экспертного сообщества.
Курс на стратегическое партнерство остается неизменным. Владимир Путин подтвердил, что Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника. Наша страна одной из первых получит разработанную вакцину от коронавируса.
Кроме того, шла речь о предоставлении Беларуси кредита размером в полтора миллиарда долларов. Александр Лукашенко выразил благодарность за поддержку в непростой политический период.
В контексте очевидного внешнего вмешательства во внутреннюю политику Беларуси логичной стала и тема совместных военных учений. Кроме того, в повестке двусторонних отношений ряд крупных совместных проектов. Все это в комплексе накладывает обязательства на обе стороны, считают эксперты, в выстраивании стратегии взаимодействия.
Как было отмечено в Сочи, тесное взаимодействие между Беларусью и Россией продолжится. Этого же мнения придерживается и большинство экспертов.
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