Елфимов: Интервью Президента пробивает выстроенную против нас информационную стену на Западе

Архитектура безопасности стала темой нового выпуска программы "Вопрос номер один". Три эксперта из Беларуси, России и Украины размышляют о самых болевых точках современности и последнем интервью Президента. Кстати, оно на данный момент на первом месте в трендах во вкладке в YouTube. Например, если говорить об информационном поле, то на Западе в нем не только установлены жесткие рамки, но еще и темники, пробиться за которые очень сложно. Именно поэтому, если точка зрения отличается от предложенной сверху повестки, она, как минимум, не попадает в заголовки. И этот алгоритм во многом ответственен за процесс, когда такие человеконенавистнические идеи, как фашизм и нацизм, находят место в официальной и поощряемой властью политике Запада. Другое дело, что эта идеология выступает за ширмой защиты прав человека и демократии. На деле же и права, и демократия грубо нарушаются.