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Елфимов: Интервью Президента пробивает выстроенную против нас информационную стену на Западе
Архитектура безопасности стала темой нового выпуска программы "Вопрос номер один". Три эксперта из Беларуси, России и Украины размышляют о самых болевых точках современности и последнем интервью Президента. Кстати, оно на данный момент на первом месте в трендах во вкладке в YouTube. Например, если говорить об информационном поле, то на Западе в нем не только установлены жесткие рамки, но еще и темники, пробиться за которые очень сложно. Именно поэтому, если точка зрения отличается от предложенной сверху повестки, она, как минимум, не попадает в заголовки. И этот алгоритм во многом ответственен за процесс, когда такие человеконенавистнические идеи, как фашизм и нацизм, находят место в официальной и поощряемой властью политике Запада. Другое дело, что эта идеология выступает за ширмой защиты прав человека и демократии. На деле же и права, и демократия грубо нарушаются.
Если говорить о внешней политической пропаганде, выход за бугор, так скажем, информационного пространства, то там, извините, наши успехи пока что неверны. И вот такие интервью Президента являются пробитием там, в этой санкционной, скажем так, железной стене, которая настраивает СМИ против нашего информационного потока. Что Президент дал в интервью, это уже не замолчишь. Можно что-то вырвать, изменить контекст. Но все равно какие-то вещи будут донесены. И кто-то на Западе из простых людей и политиков над этим обязательно призадумается.
Последствия западного управления страной хорошо показаны на примере Украины, чей суверенитет полностью нивелирован. Страну сначала накачали националистической пропагандой, из-за влияния которой появились такие националистические формирования, как "Азов", началась военная агрессия против своих же граждан в Донецке и Луганске, и в итоге все это вылилось в горячую точку с сотнями тысяч погибших.
Полмиллиона человек в земле. Это вам еще не мясорубка? Мясорубка. Так вот в данном случае в этой мясорубке у Беларуси особая роль. Говорю я от имени украинского народа. Я знаю, и это моя миссия - донести им там, что Беларусь будет проводником, который даст нам мир.
Глобально об архитектуре безопасности в нашем регионе и в целом по миру. О чем Президент говорил в широко растиражированном свежем интервью украинской журналистке Панченко? Какие опасные тенденции были заложены в украинскую идеологию задолго до 14-го года? И в чем ошибались советские идеологи, когда замалчивали правду о нацистских пособниках? Смотрите программу "Вопрос номер 1" в интернете на ютуб-канале АТН.
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