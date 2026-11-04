Эсен Усубалиев: Минск - удобная площадка для запуска нового хельсинкского процесса

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Минск может стать удобной площадкой для запуска нового процесса, направленного на мирное сосуществование стран Евразии. Об этом заявил декан факультета Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, кандидат исторических наук Эсен Усубалиев в "Актуальном интервью".

По его словам, направление внешней политики европейских стран давно определяют Соединенные Штаты. "Европа за последние 10-15 лет стала практически несамостоятельна в принятии своих внешнеполитических решений. И я не хочу звучать заговорчески, но это факт, что Соединенные Штаты Америки давно определяют направление внешней политики европейских стран. И для США при использовании европейских стран, по всей видимости, сейчас невыгодна политика на мирное существование, на дипломатию, на договороспособность", - отметил Эсен Усубалиев.

Он констатировал дефицит политиков, способных мыслить глобально: "К сожалению, в Европе выродились политики, способные мыслить глобально, способные мыслить с перспективы на будущее. Почему-то никто не думает о том, что рано или поздно конфликт в Украине будет закончен, и необходимо будет снова обсуждать вопросы границ в Восточной Европе и искать пути мирного сосуществования и с Россией, и с Беларусью.

quote Поэтому, может быть, другой хельсинский процесс, который был направлен на мирное сосуществование, просто необходим. И Минск является самой удобной площадкой для запуска нового процесса, который будет направлен именно на дипломатию, сотрудничество, взаимное понимание и мирное существование в Европе. Эсен Усубалиев

Он также прокомментировал Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке, инициативу о разработке которой ранее выдвигала Беларусь. "Из этого документа следует то, что весь мир о многообразии. Мы это признаем, глобальное большинство это признает, нам остается дождаться, когда западная часть сообщества признает то, что мир многообразен, что его невозможно подогнать под одну копирку, что необходимо договариваться с этим многообразием, с этой многополярностью, иначе в новом тысячелетии просто не выжить", - заключил Эсен Усубалиев.

Таким образом, по мнению эксперта, Минская конференция по евразийской безопасности может стать отправной точкой для нового диалога, ориентированного на дипломатию и мирное сосуществование в условиях многополярного мира.