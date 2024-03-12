Этап выдвижения кандидатов в Совет Республики начинается в Беларуси

12 марта в Беларуси стартует этап выдвижения кандидатов в Совет Республики. Он продолжится до 21 марта.

Право выдвижения кандидатов в верхнюю палату парламента принадлежит президиумам местных советов депутатов базового уровня и соответствующим исполнительным комитетам. В столице, например, кандидатов будет выдвигать президиум Минского горсовета и городской исполнительный комитет.

Решение о выдвижении передается в Центральную избирательную комиссию. Зарегистрированных кандидатов будут избирать депутаты местных советов во время заседаний - по 8 человек от каждой области и города Минска.