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"Это эволюционное развитие". Лукашенко на ВНС о новом этапе в политической жизни страны
Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании VII Всебелорусского народного собрания назвал новый этап в политической жизни страны эволюционным развитием, сообщает БЕЛТА.
"В Беларуси поистине исторический день. Кто этого не понял, поймут со временем. Впервые в конституционном статусе начинает свою работу Всебелорусское народное собрание седьмого созыва. Впервые Послание Президента, с которым по нашей Конституции глава государства должен обращаться к народу и парламенту раз в год, будет озвучено в ходе всенародного форума, что станет уже ежегодной традицией", - сказал Президент.
Он отметил, что в своем выступлении намеренно оставляет за скобками вопросы развития реального сектора экономики, так как все эти темы были детально разобраны на недавних совещаниях, которые широко освещались, и соответствующие поручения даны и подлежат исполнению.
"Сегодняшнее событие фактически делит историю политической жизни страны на до и после. И это эволюционное движение и развитие", - сказал глава государства.
Фото: БЕЛТА
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