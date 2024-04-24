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Это наше дело с Путиным, как использовать ядерное оружие - Александр Лукашенко
Механизм использования ядерного оружия не прописан в проекте новой Военной доктрины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 апреля журналистам в кулуарах заседания седьмого Всебелорусского народного собрания, пишет БЕЛТА.
На вопрос журналистов, прописан ли механизм применения ядерного оружия в новой Военной доктрине, Александр Лукашенко ответил отрицательно: "Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано".
"Как-то обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет. Все это прописано, и понятно, как действовать и что делать. Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить", - подчеркнул Президент.
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