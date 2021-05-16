3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Евгений Лукьянов - новый посол России в Беларуси
На неделе в президентском графике выдался день большой дипломатии. В Беларусь прибыли послы ряда государств, представляющие разные континенты. Это верный знак: наши национальные интересы не ограничиваются лишь евразийским регионом, а партнеры есть в разных частях света. Многовекторность всегда отличала белорусскую политику. Беларусь всегда была и остается открытой к совместным проектам с любым государством, конечно, если оно уважает выбор белорусского народа.
Но продуктивный диалог возможен лишь на равных! Это особо подчеркнул Президент, обращаясь к новым руководителям дипмиссий Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерре-Леоне.
Интересы России в Беларуси отныне также представляет новый посол. Им стал Евгений Лукьянов. Нет такой сферы, где бы Минск и Москва не были тесно связаны, но потенциал не исчерпан. Новому главе дипмиссии предстоит стать участником диалога по углублению союзной интеграции.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей