Евгений Лукьянов - новый посол России в Беларуси

На неделе в президентском графике выдался день большой дипломатии. В Беларусь прибыли послы ряда государств, представляющие разные континенты. Это верный знак: наши национальные интересы не ограничиваются лишь евразийским регионом, а партнеры есть в разных частях света. Многовекторность всегда отличала белорусскую политику. Беларусь всегда была и остается открытой к совместным проектам с любым государством, конечно, если оно уважает выбор белорусского народа.