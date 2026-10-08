"Евразия-Антитеррор - 2026": как спецназ шести стран штурмовал "Чижовка-Арену"

В Минске спецслужбы наполняют соглашения цифровыми щитами и практическими действиями. Борьба с терроризмом требует принципиальных подходов и координации совместных усилий.

Второй день контртеррористического форума

От теории и дискуссий спецслужбы перешли к практике. Состоялся финальный этап совместных учений СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор". Спецназ Беларуси, России, Китая, Пакистана, Казахстана и Узбекистана действовал под единым командованием.

Настоящая контртеррористическая операция развернулась 8 октября на "Чижовка-Арене": захват заложников, применение беспилотной авиации, заброска диверсионно-разведывательных групп, причем даже на лодках. К сожалению, такие истории - это не просто сценарий, а уже реалии современного мира. И чтобы такие истории не происходили в нашей стране, в Беларуси и проводится Контртеррористический форум.

Сценарий учений максимально приближен к современным угрозам

И сегодня есть уникальная возможность все это увидеть в деталях и мелочах. По легенде, террористы заранее готовят нападение на объект с массовым скоплением людей. Для этого используют "спящие" ячейки, оружие и беспилотники. Цель - дестабилизировать обстановку и устроить массовое убийство во время международного хоккейного турнира. Объектом становится "Чижовка-Арена". Часть оружия заранее доставляют на территорию комплекса. Террористы проходят внутрь под видом болельщиков и во время матча открывают огонь.

Первые минуты после атаки самые важные. Спецподразделения должны одновременно остановить нападавших, вывести людей из зоны поражения и не дать преступникам получить контроль над объектом.

Отметим, что в Беларуси существуют и определенного рода превентивные меры. Надо сказать, что почти на всех массовых мероприятиях, кроме службы безопасности, несомненно, присутствуют и сотрудники спецслужб, которые буквально первыми встречают противника, а уже в дальнейшем подтягиваются основные силы антитеррора.

Вокруг арены усиливают оцепление

Часть террористов успевает укрыться внутри комплекса. Они захватывают заложников в пресс-центре и раздевалке и выдвигают требования. Начинаются переговоры. Одновременно вокруг арены усиливают оцепление, к месту стягиваются дополнительные силы, а спецподразделения готовят операцию по освобождению заложников.

В итоге террористы требуют автобус и возможность беспрепятственно добраться до аэропорта. Заложников выводят из здания и вместе с преступниками сажают в транспорт. Но далеко уехать им не удается. Автобус блокируют спереди и сзади. После этого спецназ проводит штурм.

Террористы обезврежены, заложники освобождены. И это только одна часть учений. В операции задействованы подразделения шести государств: Беларуси, России, Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана. Участники действуют по единому замыслу, координируют действия и отрабатывают совместное применение техники и средств связи. Причем именно такой формат на территории Беларуси проводится впервые: теоретическую конференцию объединили с практическими учениями.

Терроризм - угроза, против которой невозможно эффективно действовать в одиночку

Проведение таких учений для Беларуси - не только возможность проверить готовность силовиков на практике. Наша страна выступает площадкой для совместной работы и подчеркивает: терроризм - угроза, против которой невозможно эффективно действовать в одиночку. Именно поэтому акцент здесь делают на координации и обмене опытом между подразделениями разных государств.

Мероприятие проходит под патронажем главы белорусского государства. И Беларусь выступает за укрепление практического взаимодействия в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ и за выработку общих механизмов противодействия терроризму. При этом официальный подход страны остается прежним: конфликты должны решаться мирным и дипломатическим путем. Но если речь идет о террористической угрозе, ответ должен быть быстрым и скоординированным.

Надо сказать, что после завершения на "Чижовка-Арене" учения не заканчиваются, лишь меняют дочку дислокации и перемещаются на полигон "Воловщина".