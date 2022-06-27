Европа устала от беженцев - подробности смотрите 27 июня в "Понятной политике"

Таким "туристам" в Евросоюзе уже не рады. Беженцы из Украины все больше и чаще нежеланные гости старого света. Конфликты, агрессивное поведение, драки и даже убийства. Последствия майданного воспитания разрушают саму Европу. Выстрел в ногу западной демократии или очередное эхо внешней агрессии. Смотрите 27 июня в "Понятной политике".