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Европейскому сообществу придется держать ответ за Афганистан своими силами

Европейскому сообществу все же придется держать ответ за Афганистан, причем справляться своими силами.

Одним из определяющих факторов обострения ситуации на литовско-белорусской границе стало сворачивание Евросоюзом проектов трансграничного сотрудничества. Разумеется, это снижает возможности Беларуси физически остановить поток бегущих от войны и голода людей. Об этом напомнил заместитель постпреда Беларуси в ОБСЕ Андрей Лозовик на сессии ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

Мы неоднократно обращались в Еврокомиссию с предложениями о проведении соответствующих консультаций, однако эти обращения пока остаются без ответа. Можно сколько угодно выдумывать гибридные небылицы, но граница должна быть линией сотрудничества. Любые вопросы на ней успешно решаются только путем взаимоуважительного диалога.
Андрей Лозовик, заместитель постоянного представителя Беларуси в ОБСЕ

Запад создал общий вызов для государств - участников ОБСЕ. Ему можно противостоять только совместными усилиями, а не строительством заборов и углублением "разделительных линий" на пространстве организации - введением санкций и закрытием неба. Белорусская сторона подчеркивает: "Мы всегда были и будем надежным партнером по самым разным направлениям сотрудничества, но не в ущерб белорусским национальным интересам".

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