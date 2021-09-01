Европейскому сообществу придется держать ответ за Афганистан своими силами

Мы неоднократно обращались в Еврокомиссию с предложениями о проведении соответствующих консультаций, однако эти обращения пока остаются без ответа. Можно сколько угодно выдумывать гибридные небылицы, но граница должна быть линией сотрудничества. Любые вопросы на ней успешно решаются только путем взаимоуважительного диалога.

Андрей Лозовик, заместитель постоянного представителя Беларуси в ОБСЕ