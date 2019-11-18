Евросоюз готов подписать визовый договор с Беларусью

Любопытно, что буквально на следующий день после выборов из ЕС, пришла позитивная новость. Совет Евросоюза утвердил решение о подписании с Беларусью визового соглашения.



Текст постановления опубликован на сайте официального журнала ЕС сегодня. Таким образом после вступления соглашения в силу, визовый сбор для белорусов автоматически будет снижен до 35 евро. В зависимости от цели поездки многие категории граждан могут быть и вовсе освобождены от уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Вскоре ожидается назначение лица, уполномоченного на подпись под договором. Документ вступит в силу через два месяца после принятия обеими сторонами.



