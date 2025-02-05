Власть в Украине не легитимная, не суверенная, не независимая, абсолютно подчиненная Западу, Великобритании, США - и эти люди нас учат жизни, констатировал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио".

"Украинский МИД не признал результаты наших выборов. Клоуны, простите за неполитическое выражение, клоуны. Диктатура самая отъявленная", - заявил Иван Эйсмонт, отвечая на вопрос журналиста относительно непризнания выборов в Беларуси украинским МИД.

А еще глава БТ напомнил о бесчинствах, которые творятся в самой Украине: "Людей привязывают к столбам за воровство, избивают плетками, сняв штаны. Тысячи кадров, как ТЦК гоняется за людьми, хватает, отправляет на фронт. Ликвидированы все средства массовой информации, которые не нравились Зеленскому. создан один телевизионный канал. Выборы отменили..."

И это не полный перечень того, что происходит в "демократической европейской" стране.

Власть в Украине не легитимная, не суверенная, не независимая, абсолютно подчиненная Западу, Великобритании, Соединенным Штатам Америки. И эти люди еще нас учат жизни. Иван Эйсмонт

Прибалтийские страны - такие же. "Мы знаем, что у руля этих стран в свое время были поставлены люди, которые приехали туда из США, имели американское гражданство, просто назначены были. Да, выборы там состоялись. Но, как они умеют проводить выборы, мы знаем по истории, например, USAID", - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.

ФИОЛЕТОВО! Я предлагаю это слово писать крупным шрифтом фиолетовым цветом. Иван Эйсмонт

Комментируя заявления польских властей по поводу выборов в Беларуси, глава Белтелерадиокомпании сказал, что нас пытается учить жизни человек у которого в собственной стране "нулевой рейтинг".