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Федерация профсоюзов Беларуси направила жалобу в ООН на действия Евросоюза
Обращение подготовлено в связи с принятием экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий и направлено в адрес Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.
Как отметили в ФПБ, Европейский союз неоднократно принимал решения о введении необоснованных дискриминационных мер экономического характера в отношении нашей страны. Это противоречит основополагающим принципам международного права. Также данные меры не учитывают позицию ООН о том, что подобные действия почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические и социальные права людей, ущемляют право на труд и имеют далеко идущие негативные последствия для всего населения государств, против которых направлены такие меры. В связи с этим Федерация профсоюзов Беларуси настаивает на признании действий ЕС неправомерными и просит Совет по правам человека оказать содействие в отмене данных мер.
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