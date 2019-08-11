Президент призвал определяться с новыми направлениями сотрудничества для Минска и Лондона

Новости последних месяцев все чаще заставляют задуматься о глобальных темах. Геополитика и правда - железный информационный тренд. Этот мир всегда полон событий. Как выстоять и удержаться, когда противостояние мировых центров силы только нарастает? Кажется, все это: торговая война между США и Китаем, гонка вооружений, предстоящий Брексит - так далеко от нас. Но это далеко не так.



Вот, например, со сделкой или без нее, но Британия готовится покинуть Европейский союз. После выхода из ЕС Великобритания окажется во внешнеполитической реальности, которая заставляет по-новому взглянуть на международных партнеров, выстраивать новый формат отношений со странами Европы и вне прежнего круга Евросоюза.







И рачительные британцы уже присматриваются. В последние несколько лет в Беларуси почувствовали это их желание диверсифицировать экономические связи. Почувствовали, что интерес Лондона к Минску растет. В нашей стране только за! За то, чтобы активнее развивать сотрудничество и контакты. Именно такой посыл прозвучал на неделе от официального Минска.



Завершая свою дипмиссию в стране, британский посол Фионна Гибб призвала учитывать важную геополитическую роль Беларуси в континентальной Европе. Оценили британцы и роль нашей страны в налаживании диалога в регионе. После периода затишья активизировались политические контакты. Начались визиты официальных лиц -от представителей королевской семьи до госминистра по торговой политике, который был у нас в июне. С визитами в Британии побывали руководители нашего МИД и правительства.







Как раз сейчас сформировано новое правительство во главе с премьером Джонсоном. Конечно, на первом плане -затянувшийся развод с ЕС. Но все-таки Президент Беларуси призвал не терять времени и определяться с новыми направлениями сотрудничества для Минска и Лондона. Выход Британии из ЕС не добавит сил Европейскому союзу, это факт. Но есть и другая сторона медали: теперь можно действовать, как говорится, без оглядки на Брюссель.



Еще год назад договорились продвигать экономическое сотрудничество, между Беларусью и Великобританией подписан соответствующий меморандум. В основе - прагматизм и обоюдная выгода. Тем более уже есть хороший фундамент в виде солидного товарооборота. Белорусско-британская торговля показывает неплохую динамику: приблизилась к трем с половиной миллиардам долларов.



Последние несколько лет Великобритания в тройке стран, куда мы больше всего поставляем продукции. Перспективны проекты в сфере АПК, альтернативной энергетики, транспорта, ІТ. Увеличивается и приток инвестиций из этой страны. Нам это интересно.



Впрочем, такого принципа - сотрудничество на основе взаимной выгоды - Беларусь старается придерживаться всегда и со всеми партнерами. В данном случае как с Великобританией, так и с Европой в целом. Подтверждение тому - встреча на неделе белорусского лидера с вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Всего за полтора года их портфель инвестпроектов превысил 300 миллионов евро.







Кредиты банка -это долгие и недорогие деньги, выгодные для экономики. Ключевые для страны и Европы проекты с участием банка - от экологических до инфраструктурных - нацелены на устойчивое развитие и высокое качество жизни в Беларуси и Центральной Европе. Да, они не приносят быстрой финансовой отдачи, но работают на стабильность и безопасность в регионе. А это всегда выгодное вложение.



