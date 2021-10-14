Формирование общего рынка газа и нефти, создание совместных кластеров и противостояние санкциям обсудили на саммите ЕАЭС

Разговор об экономике в евразийском формате. Сегодня лидеры ЕАЭС встретились на саммите, который из-за пандемии снова прошел по видеосвязи. Один из ключевых вопросов - создание общих рынков энергоресурсов. Здесь, как заметил наш Президент, нужно учитывать интересы всех государств союза. Это залог устойчивости объединения. Да и в конце концов - имидж ЕАЭС! К вопросу о формировании общего газового рынка решено вернуться позже в очном формате.

А что еще обсуждали? Экономические вопросы - прежде всего, совместный отпор санкционному шантажу Запада, глобальную климатическую повестку. Болевые точки интеграции тоже затронули.

Некоторые процессы в объединении идут не так быстро, как хотелось бы. Да и барьеров еще хватает. Интересно, что как никогда много говорили не столько о пандемии, несмотря на очередную волну коронавируса, сколько о грядущем мировом продовольственном дефиците из-за нее. Подробнее - Наталья Бреус.

Саммит лидеров ЕАЭС

Еще в мае во время предыдущего саммита "евразийской пятерки" все были настроены достаточно оптимистично, рассчитывая на осеннюю очную встречу. И Минск всех был готов принять, как всегда, радушно. Тогда и председательствующий в ЕАЭС Казахстан подчеркивал: дело не в гостеприимстве - за Нур-Султаном не заржавеет. Дело все так же в коронавирусе. Не сильно ослабляет хватку.

Евразийская повестка

"Встретиться нельзя онлайн" - пандемия расставляет знаки препинания в мировой политике уже полтора года.













Разве что прошедший в Таджикистане саммит лидеров ОДКБ и ШОС в этом смысле стал глотком воздуха, а точнее - личного общения. И вот опять видеосвязь. Сегодня, как, впрочем, и всегда в евразийском формате, с упором на экономику.

Белорусский Президент начинает с важного без долгих предисловий. Общие рынки энергоресурсов ЕАЭС должны заработать до 1 января 2025 года. Лидеры поручали поработать по этим вопросам специалистам, чтобы найти подходы и развязки.

Президент: При создании общего рынка энергоресурсов необходимо учитывать интересы всех стран ЕАЭС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы еще в узком обсудим газовые рынки. В широком составе нам предстоит принять один из ключевых документов нашей встречи - решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Он предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. К 2024 году нам предстоит разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов. При этом, стремясь к созданию общего рынка энергоресурсов, необходимо учитывать интересы всех государств - членов нашего союза. Только таким образом мы сможем обеспечить его устойчивость и долговечность.





Формирование общего рынка углеводородов в ЕАЭС

Мировой кризис энергоносителей не отразился на странах Евразийского экономического союза. Цена на газ из-за провальной политики Европы там бьет все рекорды. Как только тему углеводородов затронул армянский премьер-министр - пропал звук.

Кажется, премьера Армении преследует злой рок технических сбоев - это уже не впервые. Но главную мысль Пашинян все-таки донес до коллег.

В ЕАЭС сохраняются разногласия по общему рынку газа, этот вопрос лидеры стран обсудят в очном формате.

И в открытом, и позже в закрытом формате эти вопросы обсуждали. Пока разногласия по общему рынку газа сохраняются. Проблема застарелая, к которой вновь и вновь возвращаются с 2018 года. Речь про тарифообразование на транспортировку голубого топлива по территории ЕАЭС.

Если решим, скажет белорусский Президент, значит цель союза - равные условия - будет достигнута. А это имидж интеграции. Настроены сделать это в ближайшее время. Где больше позитива и определенности, так это во взаимной торговле - она в ЕАЭС растет. Уже 45 миллиардов долларов в этом году - это на треть больше, чем в прошлом. А вообще показатели лучше и допандемийного периода. Что касается нас, то выросли поставки на рынок ЕАЭС белорусских текстиля и обуви, изделий из металла и древесины. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси









Что будет способствовать торговле в союзе? Общее цифровое пространство и облегчение транзита. Это должно упросить бизнес, сделать всех мобильнее. И здесь все не так быстро, как хотелось бы. Пока не удается выйти на решение давно обсуждаемого вопроса - о признании электронной цифровой подписи в ЕАЭС. Ускорить нужно разработку соглашения о единой системе таможенного транзита. Это, как и соглашение о навигационных пломбах для отслеживания перевозок, будет способствовать тому, что поток товаров увеличивался. Кажется, о "цифре" должен был заговорить президент Кыргызстана, который по-модному пришел на саммит с гаджетом. Но его больше волновали последствия пандемии.

Продовольственная безопасность

Александр Лукашенко снова призвал коллег всерьез задуматься о продовольственной безопасности. Судя по выступлениям лидеров, эта тема близка каждому. Эксперты говорят о грядущем кризисе, и их прогнозы впечатляют: три миллиона человек на планете будут банально голодать. Внешние ценовые шоки и продуктовый ажиотаж в ЕАЭС ни к чему.

Беларусь призвала окончательно решить проблему с запретами на поставку товаров внутри ЕАЭС

Следует также выйти на окончательное решение проблемы односторонних запретов и ограничений на поставку товаров. Соответственно, нужно обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информацией в сфере санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Создание наднациональных евразийских компаний будет способствовать развитию производственного сотрудничества в ЕАЭС.

Вроде все понимают, что вместе будет попроще, но вот как сразу отказаться от национального протекционизма нелегко. Не первый раз звучит о том, что нужно налегать на кооперацию. Так и проблем с импортозамещением не будет. Ведь то, над чем корпишь сообща, больше ценится.

Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Лидеры констатировали, что пока в ЕАЭС дефицит масштабных инвестпроектов. Увы. Это точно не помогает работать в условиях санкций.

Основной способ защиты от третьих сил - это повысить уровень обеспеченности в области промышленности. Потому что в области сельского хозяйства мы практически себя обеспечиваем. В области промышленности это программы по импортозамещению. Как раз есть поручения наших президентов, чтобы разрабатывать определенные меры по повышению уровня импортозамещения в нашем союзе. Это может способствовать борьбе в рамках наших компетенций с угрозами, которые идут с третьих стран. Артак Камалян, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК





А. Лукашенко выступил за изменение формата работы Евразийского банка развития

У кооперации есть и финансовая сторона вопроса. Чтобы таких общих проектов было больше, необходимо удобное финансирование. Так что изменить формат работы Евразийского банка развития было бы кстати, как и использование национальных валют в расчетах.

Необходимо опережающими темпами выходить на использование национальных валют в ЕАЭС.

Уважаемые коллеги! Решение обозначенных вопросов позволит нам скорее преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией, восстановить деловую активность, простимулировать рост промышленного производства, улучшить транзитный потенциал и конкурентную среду нашего общего экономического пространства. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В ЕАЭС выработано 6 мер по реагированию на санкции

В прошлый раз призыв Беларуси реагировать на внешнее экономическое давление сообща поддержали. Оно не ослабевает - только усиливается. С подачи нашего Президента в ЕАЭС выработано шесть мер по реагированию на санкционный шантаж.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ответ на экономическое давление

Что такое санкции и как с ними жить - как никто знают кубинцы. Встреча в евразийском формате вынуждает лидера Кубы вставать ни свет ни заря. В этот раз саммит начался, когда на острове Свободы было 7:00. Куба и Узбекистан пополнили в качестве наблюдателей евразийскую семью в прошлом году.

Эта мысль рефреном звучит фактически в каждом публичном выступлении кубинского лидера. Санкции почти как коронавирус: бьют по одному - рикошетит по всем. И если тяжелые последствия COVID-19 может нивелировать вакцина (о своих разработках здесь расскажет и Бермудес, и Токаев), то ответом на экономический прессинг станет сильный Евразийский союз.

Лидеры стран ЕАЭС одобрили заявление об экономическом сотрудничестве государств - членов по климатической повестке

Еще один важный итог нынешнего саммита. Лидеры стран ЕАЭС одобрили заявление об экономическом сотрудничестве по климатической повестке.

Саммит лидеров СНГ пройдет завтра в формате видеоконференции