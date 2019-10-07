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Форум "Минский диалог" - ценный вклад в мир и стабильность в регионе
Безопасность не только военная, но и экономическая
Участники "Минского диалога" обсуждают вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, Донбасс и Приднестровье после выборов в Украине и Молдове, 10 лет "Восточному партнерству" и траектории развития Евразийского экономического союза.
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