Сегодня Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер провел встречу с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Стороны обсудили ситуацию в области безопасности в Европе, роль Организации в урегулировании региональных конфликтов и взаимодействия Беларуси с ОБСЕ.

Напомним, масштабное международное мероприятие уже через несколько часов стартует в Минске. В конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" примет участие более 160 представителей министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, специальных служб, парламентов, дипломатического корпуса.