Генпрокурор Беларуси выступит на конференции руководителей прокуратур европейских государств

Те люди, которые могут вывесить на сайт "Бессмертного полка" Гитлера или Власова, это люди, которые дошли до такой степени деградации, что могут отравить воду в детском саду и сжечь дом престарелых. Это край. Обсуждать итоги войны и нашу победу нельзя. Или можно, но в том контексте, как нам вместе бороться с искажением исторической памяти. Когда Литва начинает учить демократии Беларусь, это выглядит просто чудовищно. Конечно, нам надо отвечать совместно. Наш голос в данном случае удваивается автоматически.

Николай Межевич, руководитель центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук