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Генпрокурор Беларуси выступит на конференции руководителей прокуратур европейских государств
От роли прокурора в Уголовном кодексе до мер по борьбе с киберпреступлениями. Сегодня в поселке Стрельна, который находится недалеко от Санкт-Петербурга, пройдет конференция генеральных прокуратур европейских государств. От нашей страны с докладом выступит Генеральный прокурор Беларуси. Тема выступления - непростая и очень актуальная. Особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с неприкрытым внешним вмешательством со стороны некоторых европейских стран.
Какие вопросы сегодня озвучит белорусская сторона? Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.
Местом проведения конференции выбран Константиновский дворец в Стрельне. Место с удивительной историей. Основано Петром Первым в начале 18 века. Он мечтал сделать здесь "русский Версаль". Усадьба выстояла во время революции 1917 года, но была практически полностью разрушена во время Великой Отечественной войны. В начале нулевых прошла реконструкция, и сегодня здесь находится Дворец конгрессов - место, где проводят важные политические и экономические мероприятия.
Cегодня здесь находятся руководители генеральных прокуратур европейских государств. Предыдущая подобная встреча проходила 13 лет назад, в 2008-м. Нашу страну представляет генпрокурор Андрей Швед. Сегодня с трибуны он будет говорить о непростой, но очень важной для белорусов теме - геноциде населения БССР в годы Великой Отечественной. Генпрокуратура проводит масштабное расследование. Следственная группа изучает архивные документы, уголовные дела в отношении нацистских преступников и их последователей, проводит опрос свидетелей тех страшных событий, восстанавливает раннее неизвестные факты истории.
Правда о страшной войне, где погиб каждый третий белорус, очень важна
В ходе раскопок в Логойском районе были обнаружены останки не менее 170 человек, а также пули, гильзы и фрагменты орудий преступления, личные вещи погибших. Сегодня, когда все чаще слышны призывы переписать историю Великой Победы, а Красную армию представить не как освободителей, а как захватчиков -правда о страшной войне, где погиб каждый третий белорус, а Советский Союз потерял около 30 миллионов человек, очень важна.
Те люди, которые могут вывесить на сайт "Бессмертного полка" Гитлера или Власова, это люди, которые дошли до такой степени деградации, что могут отравить воду в детском саду и сжечь дом престарелых. Это край. Обсуждать итоги войны и нашу победу нельзя. Или можно, но в том контексте, как нам вместе бороться с искажением исторической памяти. Когда Литва начинает учить демократии Беларусь, это выглядит просто чудовищно. Конечно, нам надо отвечать совместно. Наш голос в данном случае удваивается автоматически.
Также участники конференции обсудят роль прокурора в уголовном, гражданском и административном процессах. Также методы борьбы с киберпреступностью, незаконной миграцией и экологическими преступлениями.
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