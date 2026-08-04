Генсек Latvijas Auto о закрытии пункта пропуска "Патерниеки": Это навредит и гражданам, и бизнесу

Беларусь всегда открыта к диалогу и действует в интересах собственных граждан, чего не скажешь о властях Латвии. Прекращение движения на границе вредит и обычным людям, и бизнесу. Об этом заявил генеральный секретарь Latvijas Auto Александрс Поцилуйко.

Александрс Поцилуйко:

"Неполезный для взаимоотношений шаг. Это всем понятно. И мы должны к этому так же относиться. Республика Беларусь нашим гражданам сделала безвиз, облегчила пересечение своей границы, и многие едут. Ни для кого не секрет, что у нас живет очень много людей, у которых есть и родственники, и корни в Беларуси. Это (закрытие границ - прим. ред.), конечно, не облегчает их жизнь. Это что касается граждан".

Что касается грузов, как отметил он, Беларусь проходила уже этот путь с Польшей, Литвой. "Мы понимаем, что в любом случае пострадает просто бизнес и просто люди. Я думаю, что должны были все-таки учесть предыдущий опыт других стран, что результат будет один и тот же, - обозначил Александрс Поцилуйко. - Раз границы есть, значит, им быть открытыми. Если есть у нас жители и граждане, которые хотят перемещаться, они должны перемещаться. Мы все-таки не строим концлагерь. Мы живем в демократических странах, которые не должны лишать своих жителей права перемещаться".