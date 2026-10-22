Генсек ОДКБ: Минск предпринимает активные шаги для купирования угроз с Запада

Минск предпринимает активные шаги для купирования угроз с Запада, об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ на брифинге в формате видеомоста Москва - Минск - Астана - Бишкек.

Таалатбек Масадыков отметил, что западное направление зоны ответственности ОДКБ на сегодняшний день является приоритетным, даже более актуальным, чем то, что происходит в Центральной Азии.



Как подчеркнул генсек ОДКБ, организацию волнует увеличение военного присутствия стран НАТО и размещение на территории Польши и стран Балтии.



Таалатбек Масадыков отметил, что идет активное строительство фортификационных сооружений на другой стороне.

Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь ОДКБ:

"Беларусь - очень важный передовой фланг, и, я думаю, что мудрый подход Лукашенко и всего руководства страны, они предпринимают очень много активных шагов, чтобы купировать вот эти возможные угрозы с Запада и вызовы на стадии зарождения, чтобы не допускать их дальше".

3-4 ноября пройдет IV Конференция по Евразийской безопасности

Методы противодействия возможным угрозам для мира в регионе будут рассматриваться на предстоящей IV Конференции по Евразийской безопасности, которая пройдет в Минске 3-4 ноября.



Участники будут обсуждать вопросы безопасности на евразийском пространстве, роль ОДКБ в Большой Евразии, а также развитие инициативы по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.