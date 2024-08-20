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Генсек ООН направил Александру Лукашенко приглашение для участия в 3-й Конференции ООН для развивающихся стран
Генсек ООН Антониу Гутерриш на имя Президента Александра Лукашенко направил белорусской делегации приглашение принять участие в 3-й Конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сообщил МИД Беларуси.
Форум состоится в декабре 2024 года в Ботсване.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил соответствующие приглашение на имя главы белорусского государства. И в своем ответном послании Президент Беларуси подтвердил наш интерес. Связан он с тем, что как Беларусь, так и другие страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с одинаковыми вызовами. Все мы весьма уязвимы к действиям своих соседей - приморских государств. А Беларусь еще и в полной мере на себе ощущает последствия незаконных действий ряда стран, которые ограничивают предусмотренное Конвенцией ООН право нашей страны на выход к морю и транзит.
В Ботсване Беларусь намерена поставить ребром вопрос о необходимости принудить некоторые государства к исполнению ими своих международных обязательств. На предстоящей конференции будет проведена оценка реализации Венской программы действий. Также предполагается принять новый стратегический документ, который защитит права государств, не имеющих выхода к морю.
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