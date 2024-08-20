Генсек ООН направил Александру Лукашенко приглашение для участия в 3-й Конференции ООН для развивающихся стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил соответствующие приглашение на имя главы белорусского государства. И в своем ответном послании Президент Беларуси подтвердил наш интерес. Связан он с тем, что как Беларусь, так и другие страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с одинаковыми вызовами. Все мы весьма уязвимы к действиям своих соседей - приморских государств. А Беларусь еще и в полной мере на себе ощущает последствия незаконных действий ряда стран, которые ограничивают предусмотренное Конвенцией ООН право нашей страны на выход к морю и транзит.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси