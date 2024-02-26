Генсек СНГ считает логичным и обоснованным решение Беларуси не приглашать на выборы наблюдателей ОБСЕ

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев считает логичным и обоснованным решение Беларуси не приглашать на выборы наблюдателей ОБСЕ. Об этом он сказал журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

Сергей Лебедев обратил внимание, что перед миссией наблюдателей стран СНГ не стояла задача "искать какие-то недостатки и потом критиковать руководство Беларуси, органы Беларуси". В то время как западники, к сожалению, уже успели сделать выводы о якобы отсутствии демократичности. "Мы сегодня об этом говорили с Президентом, обменялись мнениями, что пресс-секретарь Госдепартамента (США. - Прим. ред.) уже заявил, что выборы прошли в обстановке страха в Беларуси. Я вам честно скажу, никакого страха я у избирателей не видел. Наоборот, радостное настроение", - сказал генсек СНГ.

Он также подчеркнул, что заявление от имени Госдепа США было сделано еще до завершения голосования в Беларуси. "Здесь еще выборы не закончились, а пресс-секретарь Госдепартамента говорит, что выборы "недемократичны", что они прошли в обстановке страха, - заметил Сергей Лебедев. - Когда он говорил эти слова, в Вашингтоне спали еще, не могли знать, какие результаты выборов".

"О предвзятом подходе западных наблюдателей, мне кажется, даже спорить не приходится. Это уже очевидно, - подчеркнул генеральный секретарь СНГ. - Вполне логичным и обоснованным является решение руководства Беларуси, ЦИК, МИД не приглашать западных наблюдателей. Потому что объективной оценки от них ждать не приходится".

Что касается оценки со стороны миссии наблюдателей СНГ, то она, по словам Сергея Лебедева, объективная, а выборы в Беларуси прошли спокойно и были хорошо организованы.