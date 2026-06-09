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Глава КГК Герасимов выступил с докладом об экономике и социальной сфере Беларуси
9 июня в Овальном зале с докладом выступил глава Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов. В центре внимания были экономика и социальная сфера.
Дискуссии в Овальном зале в таком формате всегда предельно конкретны: это возможность подробно рассказать о сделанном и о том, что еще в планах. В прошлый раз Комитет госконтроля выступал перед парламентариями чуть более года назад. За это время вступил в силу указ Президент Беларуси о повышении эффективности контрольной и надзорной деятельности.
Этот документ разработан при непосредственном участии ведомства, и сегодня уже можно подвести некоторые итоги. Один из акцентов в работе ведомства - это профилактика нарушений и снижение контрольной нагрузки на субъекты. За последние 5 лет число проверок уменьшено почти вдвое, при этом большинство нарушений устраняется оперативно, ведь в этом заинтересованы сами субъекты хозяйствования.
Особое внимание уделено и кошельку белорусов, и тем продуктам, которые у них в корзине. В 2025 году контролеры посетили почти 3 тыс. объектов торговли. К тем, кто не соблюдал законодательство в этой сфере, принимались самые жесткие меры, вплоть до прекращения деятельности. Также КГК активно внедряет и инициативы для защиты интересов белорусов.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
"Срок заселения арендного жилья теперь четко установлен - 30 рабочих дней. Раньше ситуация была иной: большая часть построенных квартир проставила месяцами, а то и более года. Местным органам власти предоставлены полномочия по упрощению процедур в сфере строительства. На практике это возможность разработки проекта в одну стадию при одновременном строительстве, а также отказа от проектной документации. Эти меры позволят значительно ускорить реализацию значимых для регионов инвестпроектов, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктуру".
В помощь контролерам всегда прямая связь с населением: работает горячая линия, чат-бот, и сами депутаты остаются связующим звеном с гражданами. В 2026 году порядка 150 законодательных инициатив КГК уже реализовано.
Например, по предложению ведомства урегулирован вопрос выплаты тем, кто работает по гражданско-правовым договорам, то есть долги по ним будут взыскиваться так же, как и по заработной плате.
Под контролем в 2025 году, как отметил Василий Герасимов, были практически все отрасли экономики. Главный акцент - это выполнение поручений Президента, ведь все они имеют важнейшее значение для устойчивого развития страны. И эта работа будет продолжена.