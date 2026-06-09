Глава КГК Герасимов выступил с докладом об экономике и социальной сфере Беларуси

9 июня в Овальном зале с докладом выступил глава Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов. В центре внимания были экономика и социальная сфера.

Дискуссии в Овальном зале в таком формате всегда предельно конкретны: это возможность подробно рассказать о сделанном и о том, что еще в планах. В прошлый раз Комитет госконтроля выступал перед парламентариями чуть более года назад. За это время вступил в силу указ Президент Беларуси о повышении эффективности контрольной и надзорной деятельности.

Этот документ разработан при непосредственном участии ведомства, и сегодня уже можно подвести некоторые итоги. Один из акцентов в работе ведомства - это профилактика нарушений и снижение контрольной нагрузки на субъекты. За последние 5 лет число проверок уменьшено почти вдвое, при этом большинство нарушений устраняется оперативно, ведь в этом заинтересованы сами субъекты хозяйствования.

Особое внимание уделено и кошельку белорусов, и тем продуктам, которые у них в корзине. В 2025 году контролеры посетили почти 3 тыс. объектов торговли. К тем, кто не соблюдал законодательство в этой сфере, принимались самые жесткие меры, вплоть до прекращения деятельности. Также КГК активно внедряет и инициативы для защиты интересов белорусов.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Срок заселения арендного жилья теперь четко установлен - 30 рабочих дней. Раньше ситуация была иной: большая часть построенных квартир проставила месяцами, а то и более года. Местным органам власти предоставлены полномочия по упрощению процедур в сфере строительства. На практике это возможность разработки проекта в одну стадию при одновременном строительстве, а также отказа от проектной документации. Эти меры позволят значительно ускорить реализацию значимых для регионов инвестпроектов, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктуру".

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16d1fd26-9efc-48aa-82e7-20356867fcc3/conversions/876f6096-a860-4914-880a-a8e49e7d5187-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16d1fd26-9efc-48aa-82e7-20356867fcc3/conversions/876f6096-a860-4914-880a-a8e49e7d5187-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16d1fd26-9efc-48aa-82e7-20356867fcc3/conversions/876f6096-a860-4914-880a-a8e49e7d5187-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16d1fd26-9efc-48aa-82e7-20356867fcc3/conversions/876f6096-a860-4914-880a-a8e49e7d5187-xl-___webp_1920.webp 1920w

В помощь контролерам всегда прямая связь с населением: работает горячая линия, чат-бот, и сами депутаты остаются связующим звеном с гражданами. В 2026 году порядка 150 законодательных инициатив КГК уже реализовано.

Например, по предложению ведомства урегулирован вопрос выплаты тем, кто работает по гражданско-правовым договорам, то есть долги по ним будут взыскиваться так же, как и по заработной плате.