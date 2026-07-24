Глава МИД Беларуси на полях заседания ШОС обсудил вопросы сотрудничества с Пакистаном и Ираном

В рамках заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане глава МИД Беларуси Максим Рыженков провел ряд двусторонних встреч.

В ходе разговора с министром иностранных дел Пакистана было подчеркнуто, что отношения двух стран опираются на взаимное уважение и высокий уровень доверия между лидером Беларуси и премьер-министром Пакистана. Главы МИД сверили график предстоящих контактов, включая встречи на высшем и высоком уровнях.

В ходе встречи Максима Рыженкова с иранским коллегой была подтверждена приверженность всем договоренностям, достигнутым в ходе взаимных визитов президентов Беларуси и Ирана.

Состоялась также короткая встреча с Генсеком ШОС Нурланом Ермекбаевым. Ему была передана почтовая марка, выпущенная Беларусью к 25-летнему юбилею Шанхайской организации сотрудничества.

На полях СМИД Максим Рыженков также обменялся мнениями по актуальным вопросам с коллегами из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.