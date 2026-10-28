Глава МИД Беларуси находится с визитом во Вьетнаме: расскажем о результатах встреч на высоком уровне

Минск и Ханой укрепляют стратегическое партнерство. Новый импульс взаимоотношениям придаст официальный визит министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова во Вьетнам.

28 октября была насыщенная переговорная повестка. Максим Рыженков провел встречу с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынгом, а также со своим вьетнамским коллегой Ле Хоай Чунгом. Важно к высокому уровню политического диалога подтягивать торгово-экономическое взаимодействие.

Несмотря на тяжелое недавнее историческое прошлое, трудолюбивый вьетнамский народ смог вопреки внешнему давлению выстроить свой путь развития. Сегодня экономика Социалистической Республики - одна из самых быстрорастущих в регионе. Для Беларуси Вьетнам с населением в более чем 100 млн человек - не только перспективный рынок сбыта, но и один из ключевых партнеров в Юго-Восточной Азии.

Визит главы белорусского МИД во Вьетнам стал первым за последние 12 лет. Статус отношений и желание партнеров к диалогу - самое время для сверки часов. В проработке находится ответный визит главы белорусского государства Александра Лукашенко в Социалистическую Республику.

"Для нас это очень важный визит. Мы приехали сюда в первую очередь для проработки вопросов организации визита Президента Республики Беларусь. С большой радостью передаю вам слова приветствия от имени Президента Республики Беларусь и уверен, что у вас будет возможность лично обменяться с ним возможными направлениями сотрудничества, международной повесткой дня в ходе его визита в вашу гостеприимную страну", - отметил Максим Рыженков.

"Вьетнам высоко ценит дружеские чувства и ценную помощь, которую народ Беларуси оказывал Вьетнаму в борьбе за независимость в прошлом, а также в деле строительства и развития страны сегодня. Мы рады также успехам, которых Беларусь под руководством Президента Александра Лукашенко достигла в развитии страны. Проводя внешнеполитический курс на независимость, самостоятельность, опираясь на собственные силы ради мира и дружбы, Вьетнам неизменно придает особое значение и стремится к развитию отношений со своими традиционными друзьями и стратегическими партнерами, среди которых Беларусь занимает чрезвычайно важное место", - сказал Ле Минь Хынг.

На встрече с премьером Вьетнама обсудили работу на оборонном и образовательном треках, а также дорожную карту сотрудничества между странами на 2027-2029 годы.

Образцовый тон взаимодействия для госорганов Беларуси и Вьетнама могут задать внешнеполитические ведомства. О важности совместной работы для практического наполнения партнерства говорили на встрече министров иностранных дел.

Ле Хоай Чунг, министр иностранных дел Вьетнама:

"Мы считаем, что установление стратегического партнерства в ходе визита нашего генерального секретаря в Беларусь в прошлом году создало новую основу для двустороннего сотрудничества. Я считаю, что ключевая задача наших двух министерств иностранных дел - работать вместе, чтобы содействовать работе других госорганов по превращению политических договоренностей наших лидеров в конкретные дела и результаты".

28 октября Максим Рыженков и Ле Хоай Чунг подписали план взаимодействия между Министерствами иностранных дел на ближайшие несколько лет.

Параллельно встречам высокого уровня во Вьетнаме обсуждают отраслевые инициативы. Взаимодополняемость экономик позволяет существенно увеличивать товарооборот. Кроме того, есть задел для расширения номенклатуры поставляемой продукции.

Иван Смильгинь, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"На сегодняшний день мы очень плодотворно работаем с Вьетнамом, в том числе и по продукции сельского хозяйства. За январь-август текущего года нами уже поставлено во Вьетнам продукции на 10,5 млн долларов: это молочная продукция, сухая молочная сыворотка, сухое цельное молоко. В 2025 году мы открыли поставки говядины на вьетнамский рынок. Уже в текущем году мы поставили говядины на 300 тыс. долларов".

Однако особый акцент встреч - нужен импульс для экономического взаимодействия. Идея продавать и покупать постепенно себя изживает. Время переходить к кооперационным проектам. По всем направлениям есть заинтересованность в работе.

Кроме того, есть общее виденье совместного развития. Для вьетнамцев белорусы - не чужие люди. Историческая память - то, что объединяет поколения. Глава белорусского МИД возложил венки к Монументу героям и павшим воинам Вьетнама, а также к Мавзолею Хо Ши Мина.

2027 год для двустороннего сотрудничества знаковый - Минск и Ханой встретят 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. Есть хороший задел для реализации конкретных проектов по различным направлениям. Потенциал совместной работы продолжат изучать 29 октября. Официальный визит белорусской делегации во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым продолжается.