Глава МИД Беларуси: Нам очень созвучны идеи, которые отстаивает руководство Индонезии

Мировая торговля и глобальные отношения, которые основаны на международном праве, являются сферой взаимных интересов Беларуси и Индонезии. Государства в полной мере разделяют стремление развивать прозрачные и взаимовыгодные отношения.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"На очень интересно сотрудничество по многим причинам. Первое, взаимная поддержка. Это достаточно серьезный международный игрок с растущим ВВП, растущим влиянием на мировые процессы. Второе, экономическое сотрудничество. Здесь все развивается по тому плану, который мы наметили с нашими индонезийскими друзьями. Уже по итогам 2025 года наш товарооборот вместе с услугами превысил 600 млн долларов. В этом году позитивная динамика сохраняется с преимущественным ростом нашего экспорта".

"На встрече с моим коллегой - министром иностранных дел - мы обсуждали широкий пласт вопросов политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках и тех вещей, которые важны нашим людям, - отметил глава МИД Беларуси. - Мы говорили о том, что в ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения страны на срок до 30 дней. Мы также ожидаем ответ на наше предложение о запуске прямого рейса".

Кроме того, индонезийская сторона намерена открыть в Минске свое дипломатическое представительство. Этот шаг позволит интенсифицировать контакты и существенно упростит двустороннюю коммуникацию.

По словам Максима Рыженкова, много обсуждалась тема развития евразийского пространства. "Это наш общий регион, мы в ответственности за него. Нам очень созвучны те идеи, которые сегодня отстаиваются на международной арене руководством Индонезии. Это идеи справедливости, многополярности, справедливого мироустройства, учета интересов стран, невмешательства в дела суверенных государств, решения конфликтов невоенной силой", - обозначил он.

Дополнительные перспективы взаимодействия Минска и Джакарты откроются после формирования зоны свободной торговли между Индонезией и странами Евразийского экономического союза.