Глава МИД Беларуси примет участие в работе Генассамблеи ООН

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков направился в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

В программе визита Максима Рыженкова - выступление на заседании Генассамблеи ООН, запуск переговорного процесса по проекту Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, десятки двусторонних встреч и переговоры с руководством ООН.

Глава МИД Беларуси также примет участие в тематических мероприятиях на полях сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН и даст полноформатное интервью информационному агентству.