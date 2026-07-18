Глава МИД Беларуси встретился с президентом Мозамбика
Беларусь и Африка показывают устойчивую динамику в рамках долгосрочного партнерства. В ходе визита в Мозамбик глава МИД Беларуси встретился с президентом африканской республики.
Стороны обсудили актуальный уровень сотрудничества. Главные темы - механизация сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности и укрепление индустриального суверенитета Мозамбика. Повестка встречи коснулась создания совместного производства смешанных удобрений, развития логистических коридоров для поставок белорусских товаров, а также передачи технологий и опыта Беларуси в различных сферах, включая энергетику.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Наше государство готово работать совместно с Мозамбиком в реализации вопросов добычи полезных ископаемых и их переработки, ведь этот тот опыт, который есть в Беларуси".
Минск и Мапуту наметили шаги по борьбе с терроризмом и подготовили к подписанию крупный пакет соглашений в сферах безопасности, образования и здравоохранения.
Также в ходе встречи Максим Рыженков передал президенту Мозамбика Даниэлу Шапу личное послание Александра Лукашенко с приглашением посетить Беларусь с официальным визитом.
Африканский лидер с благодарностью принял приглашение и уже поручил своему МИДу начать подготовку к предстоящей поездке.