Глава МИД Беларуси встретился с президентом Мозамбика

Беларусь и Африка показывают устойчивую динамику в рамках долгосрочного партнерства. В ходе визита в Мозамбик глава МИД Беларуси встретился с президентом африканской республики.



Стороны обсудили актуальный уровень сотрудничества. Главные темы - механизация сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности и укрепление индустриального суверенитета Мозамбика. Повестка встречи коснулась создания совместного производства смешанных удобрений, развития логистических коридоров для поставок белорусских товаров, а также передачи технологий и опыта Беларуси в различных сферах, включая энергетику.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Наше государство готово работать совместно с Мозамбиком в реализации вопросов добычи полезных ископаемых и их переработки, ведь этот тот опыт, который есть в Беларуси".

Минск и Мапуту наметили шаги по борьбе с терроризмом и подготовили к подписанию крупный пакет соглашений в сферах безопасности, образования и здравоохранения.



Также в ходе встречи Максим Рыженков передал президенту Мозамбика Даниэлу Шапу личное послание Александра Лукашенко с приглашением посетить Беларусь с официальным визитом.



Африканский лидер с благодарностью принял приглашение и уже поручил своему МИДу начать подготовку к предстоящей поездке.