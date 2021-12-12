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Глава Башкортостана Радий Хабиров о взаимном интересе и результатах переговоров в Минске
Помимо официальных встреч, у бизнеса Башкортостана была большая деловая программа, точечные переговоры с партнерами и поиск новых проектов. Нефтехимия, текстильная отрасль, лесное хозяйство и агросектор - от торговли продуктами до кооперации технологий. Свои возможности Уфа презентовала на инвестфоруме в Минске. А итогом бизнес-диалога стало заключение десятка контрактов. Соглашение с коллегами из Башкортостана подписала и Белтелерадиокомпания.
Кстати, на следующей неделе уже запланирован ответный визит белорусов в Уфу. О взаимном интересе и результатах переговоров мы спросили у главы Башкортостана Радия Хабирова (видео).
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