Глава Башкортостана Радий Хабиров о взаимном интересе и результатах переговоров в Минске

Помимо официальных встреч, у бизнеса Башкортостана была большая деловая программа, точечные переговоры с партнерами и поиск новых проектов. Нефтехимия, текстильная отрасль, лесное хозяйство и агросектор - от торговли продуктами до кооперации технологий. Свои возможности Уфа презентовала на инвестфоруме в Минске. А итогом бизнес-диалога стало заключение десятка контрактов. Соглашение с коллегами из Башкортостана подписала и Белтелерадиокомпания.