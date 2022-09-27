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Глава МИД Беларуси провел встречу с министром иностранных дел Ирана

На полях Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси провел встречу с министром иностранных дел Ирана.

Стороны подчеркнули позитивную динамику развития отношений двух стран и взаимодействия в международных организациях. Министры также отметили усилия в наращивании торгово-экономического взаимодействия в условиях санкционного давления с акцентом на инвестиционное сотрудничество.

Без обсуждения не оставили и график предстоящих контактов на разных уровнях.

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