На полях Генассамблеи ООН глава МИД Беларуси провел встречу с министром иностранных дел Ирана.



Стороны подчеркнули позитивную динамику развития отношений двух стран и взаимодействия в международных организациях. Министры также отметили усилия в наращивании торгово-экономического взаимодействия в условиях санкционного давления с акцентом на инвестиционное сотрудничество.



Без обсуждения не оставили и график предстоящих контактов на разных уровнях.