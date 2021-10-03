В международной ситуации ценен голос разума и наши партнеры дальней дуги. Глава государства на неделе принял верительные грамоты послов, которые начинают дипломатическую миссию в нашей стране. Это представители 9 государств: Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и ЮАР. Старт работы послов приходится на период важных преобразований в нашей стране. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в приоритетном порядке Беларусь готова выстраивать дружественные отношения с теми, кто действительно уважает наш суверенитет и независимость.

Азербайджан - наш стратегический партнер, отношения крепнут с каждым годом благодаря личной дружбе лидеров. Политическое взаимодействие мы смогли конвертировать во взаимовыгодные проекты. Что касается Армении, то Беларусь очень непросто переживала конфликт между нашими друзьями и партнерами, и мы всегда готовы оказать содействие. Хорошие перспективы сотрудничества с Монголией и Ливаном.