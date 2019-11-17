Глава государства проголосовал на участке 506 в Белорусском госуниверситете физической культуры

Голос за кандидата в парламент Александр Лукашенко отдал на участке 506 в Белорусском госуниверситете физической культуры.

Его называют самым спортивным, ведь рядом "Минск-Арена" и велодром, штаб-квартира Национального олимпийского комитета. Поэтому неудивительно, что Президента встретили наши гимнастки-чемпионки Арина Цицилина и Анна Швайба. Александр Лукашенко был в отличном настроении, тепло поприветствовал избирательную комиссию, назвал их "бойцами видимого фронта", вручил цветы и направился в кабинку для голосования.

Журналисты называют этот избирательный участок номер 1, к нему приковано особое внимание масс-медиа, ведь здесь можно получить ответы из первых уст. Сегодня здесь царил настоящий ажиотаж. Собралось около сотни репортеров, в том числе зарубежных. И Президента засыпали вопросами! Александр Лукашенко ответил на все. И первый - о задачах парламента и мотивации при выборе в пользу одного из кандидатов.

Разговор зашел о политической культуре, выборах и наблюдателях. Президент высказал мнение о провокациях во время избирательной кампании.

Президент ответил на вопрос журналиста ОНТ, казалось бы, исчерпывающе. Но поняли суть не все. Корреспондент БелаПАН переспросила, что значит "жестко". Глава государства конкретизировал.

На вопросы журналистов белорусский лидер отвечал более часа. Темы - самые разные: от успехов в сельском хозяйстве до важнейших аспектов во внешней политике государства. Затронуты темы развития диалога с Западом: Австрией, Польшей, другими странами. Заявлено, например, о намерении посетить Латвию в первом или втором квартале будущего года. Не обошлось и без вопроса об отношениях Беларуси и России. Мнение Президента по поводу подписания документов по углублению интеграции предельно четкое. Все договоренности должны соблюдать национальные интересы.