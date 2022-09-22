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Глава МИД Беларуси принимает участие в заседаниях Генассамблеи ООН
Беларусь призывает объединить усилия всех стран в борьбе против односторонних принудительных мер, которые применяются некоторыми государствами и приводят к ухудшению положения рядовых граждан. Это нарушает уставные принципы ООН. Такова позиция нашей страны, которую на площадке организации, встречаясь с коллегами из "Группы друзей", озвучил глава МИД.
Позднее, выступая на заседании Совбеза ООН, темой которого стало "Поддержание мира и безопасности Украины", Владимир Макей довел позицию нашей страны, ее не раз озвучивал Президент, относительно складывающейся ситуации.
К сожалению, конфликт не сбавляет свои обороты. Идут боевые действия, продолжается бесконтрольная накачка Украины вооружениями из стран Запада, поощряется деятельность украинских экстремистских формирований, проповедующих методы насилия и идеалы неонацизма, всячески подогревается межнациональная ненависть и рознь. Войска НАТО сконцентрированы у границ соседних стран, в том числе стоят у западных рубежей Беларуси. Развернута агрессивная антибелорусская кампания, направленная на очернение Минска в контексте этого кризиса. Беларусь причисляют к "пособникам агрессора" или вовсе выставляют стороной конфликта. Мы говорили и продолжаем говорить: Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели! У нас есть союзнические обязательства, мы твердо следуем духу и букве международных договоров, участниками которых мы являемся. При этом Беларусь ответственно заявляет, что ни один белорусский солдат, ни одна единица техники не были направлены в Украину для участия в боевых действиях. Независимые эксперты ОБСЕ подтверждают, что Беларусь не является участником международного вооруженного конфликта согласно нормам и принципам международного права. Все звучащие обвинения в адрес Беларуси со стороны Запада абсолютно беспочвенны и голословны.
С высокой трибуны прозвучало: Беларусь заинтересована в скорейшем завершении украинского конфликта. Об этом не раз заявлял Президент Александр Лукашенко. Более того, наша страна предоставляла и готова предоставить свою территорию для обсуждения и заключения мирного соглашения. Ничто не может оправдать гибель людей. И ООН как авторитетная международная организация должна здесь, наконец, сказать свое веское слово.
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