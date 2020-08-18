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Глава МИД Беларуси провел телефонные переговоры с европейскими коллегами

Телефонные переговоры с рядом своих европейских коллег сегодня провел министр иностранных дел Беларуси. В беседе с главой внешнеполитического ведомства Швеции Владимир Макей проинформировал, как складывается внутриполитическая ситуация в нашей стране. Собеседники отметили заинтересованное внимание Евросоюза к событиям в Беларуси. Главы двух МИД выразили обоюдную важность развития и укрепления наших взаимоотношений. Затем Владимир Макей провел телефонную беседу с финским коллегой. Разговор министров также был посвящен белорусской внутриполитической ситуации и перспективам развития взаимоотношений Минска, Хельсинки и Брюсселя.

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