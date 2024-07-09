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Глава МИД Беларуси провел встречу с заведующим Международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Цзяньчао
Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков 9 июля провел встречу с заведующим Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
Состоялся углубленный диалог по вопросам политического сотрудничества и другим аспектам двусторонних отношений Беларуси и Китая. Обсуждено взаимодействие в рамках региональных организаций и на международной арене.
Лю Цзяньчао подчеркнул важность присоединения Беларуси к ШОС, отметив, что таким образом организация географически расширилась на европейский континент.
Стороны констатировали совпадение подходов о необходимости продвижения более справедливого многополярного мироустройства.
Максим Рыженков подчеркнул, что развитие отношений с Китаем является стратегическим направлением внешней политики Республики Беларусь. "Несмотря на сложную международную обстановку и напряженную геополитическую ситуацию, наши страны смогли продемонстрировать пример подлинного сотрудничества, основанного на взаимном уважении, понимании и поддержке", - отметили в МИД.
Отдельно обсуждены вопросы безопасности и конфликты в евразийском регионе. Подтверждено взаимное понимание необходимости приложения всех возможных усилий по их урегулированию.
"Лю Цзяньчао позитивно оценил взаимодействие по линии ЦК КПК и Администрации Президента Беларуси, а также межпартийные контакты с белорусской стороной, выразил настроенность на их продолжение и дальнейшее развитие", - рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Максим Рыженков пригласил Лю Цзяньчао принять участие в качестве почетного гостя в конференции высокого уровня по евразийской безопасности, которая запланирована к проведению в Минске осенью текущего года.
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