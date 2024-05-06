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Глава МИД Беларуси: с нашей территории не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия
С территории Беларуси не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия. На этом сделал один из акцентов в интервьюРИА Новостиминистр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, сообщает БЕЛТА.
Глава ведомства обозначил ключевой момент: "Беларусь всегда была и остается миролюбивым государством". "С территории Беларуси никогда не исходила и не будет исходить угроза. Согласно нашей Конституции, с территории Беларуси не может быть совершена никакая агрессия. Это постулаты, которые незыблемы", - подчеркнул он.
Сергей Алейник напомнил также, что в принятых на ВНС концепции национальной безопасности и военной доктрине Беларуси четко прописана возможность и способность страны обеспечить свою безопасность и обороноспособность всеми имеющимися силами и средствами. В их числе - и союзнические отношения с Россией и отношения в сфере взаимодействия оборонных ведомств двух стран.
Фото: БЕЛТА
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