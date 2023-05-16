Глава МИД Беларуси Сергей Алейник в Москве провел переговоры с председателем Госдумы Вячеславом Володиным

Белорусско-российское партнерство сегодня обсуждают в Москве. Министр иностранных дел Сергей Алейник провел переговоры с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Речь шла о межпарламентских отношениях двух стран.

На встрече было подчеркнуто: приоритет в работе депутатов - законодательное обеспечение решений, принятых президентами России и Беларуси. Также министр иностранных дел Беларуси встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.