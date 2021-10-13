Глава МИД России: За хорошие отношения с Западом приходится платить

Россия глубоко озабочена продолжающимися попытками США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси, игнорируя при этом действия Минска по консолидации общества и проведению конституционной реформы. Об этом заявил глава МИД России на открытии совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ.

"Действия ЕС показывают истинные цели, ради которых создавалось так называемое "Восточное партнерство", и заодно говорят о той цене, которую за хорошие отношения с Западом приходится платить", - сказал министр. По словам Лаврова, США и их союзники продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела стран СНГ. Их линия на смену неугодных правительств остается в силе. Правда, тактику учатся корректировать.