Глава МИД Владимир Макей посвятил свое выступление в ООН кризису доверия на международной арене

Беларусь выступает с инициативой сближения Евразийского экономического и Европейского союзов. Этому способствует географическое положение нашей страны. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Владимир Макей. В целом глава внешнеполитического ведомства нашей страны посвятил свое выступление кризису доверия на международной арене. Дипломат напомнил участникам Генассамблеи об инициативе Президента Беларуси, высказанной в прошлом году в Минске в рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Речь идет о "Хельсинки-2" (как его назвали в прессе) - новом масштабном диалоге по международной безопасности.

О чем еще говорил министр иностранных дел? С какими проблемами необходимо бороться коллективно? Из Нью-Йорка наш собкор Михаил Комадовский.

Владимир Макей сегодня открыл последний день общих дебатов Генассамблеи ООН. И начал свою речь министр иностранных дел, еще раз очертив значимость Организации Объединенных Наций как для Беларуси, так и для всего мира, потому что даже здесь, на Западе, политики и политологи высказываются о неэффективности коллективного органа.

Геополитика и геоэкономика сегодня диктуют правила игры на международной арене. Политическая обстановка, страны-соседи, санкции, пусть и непрямые - все это влияет на товарооборот. И зачастую считать убытки приходится только из-за геополитических интриг. Но справедливо ли это?

Беларусь - страна с развитым IT-потенциалом. Программистов из республики знают и в Европе, и в Америке. Мощная IT-сфера ставит новые задачи: кибербезопасность, борьба с киберпреступностью, борьба с терроризмом на информационных полях.